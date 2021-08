Das Herz von Chur

Was im Zentrum einer Stadt liegt, sagt auch etwas über den Ort aus. In Chur ist es der Stadtgarten. Ein Park, der gemieden wird. Die meisten wissen es: Dort ist die Drogenszene. Und wer es nicht weiss, merkt es schnell. Zum Beispiel auf der Suche nach einem Feierabendbier entlang der Grabenstrasse. «Hesch miar echt es 10er-Nötli für d Notschlofstell?», wird man schnell gefragt. Die Versuchung ist gross, etwas zu geben. Doch es ist klar: Die zehn Franken werden nicht in Schlaf investiert, sondern in Drogen im Stadtgarten.