Oft dreht das Karussell mit unbesetzten Rössli

In der Gemeinde Domleschg ist die Situation eigentlich recht komfortabel. Gleich drei Kandidierende stehen am 26. September zur Auswahl, wenn es darum geht, die Nachfolge des per Ende Jahr vorzeitig demissionierenden Gemeindepräsidenten Werner Natter zu regeln. In den Startlöchern stehen der Betriebsökonom Pius Giger aus Paspels, die Bankkauffrau Ursula Tscharner-Bernold aus Feldis und der Primarlehrer Samuel Wahlen, ebenfalls aus Paspels. Allerdings: Sowohl Giger als auch Tscharner-Bernold gehören bereits jetzt dem Gemeindevorstand an.