Bündner Genderbibliothek begrüsst bald ihre ersten Gäste

Am Dienstag, 24. August, ist es so weit und die neu geschaffene Genderbibliothek an der Grabenstrasse 28 in Chur öffnet der Bevölkerung ihre Tore. Gemäss einer Mitteilung werden etwa 150 Bücher rund um die Themen Gender und Gleichstellung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.