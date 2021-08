Aus Zwei- wird Dreikampf

Am letzten Montag, dem Stichtag für die Einreichung von Vorschlägen für die Gemeindewahlen, hat der 41-jährige Ueli Pircher seine Kandidatur als Präsident von Vaz/Obervaz platziert. Damit komplettiert er das Kandidatenfeld für das Präsidium, zusammen mit Kaspar Jörger (Mitte) und Maurin Malär (bisher Gemeinderat, parteilos). Diese beiden Kandidaten wurden in der Ausgabe vom 22. Juli vorgestellt. Die Wahlen gehen am 29. August über die Bühne.