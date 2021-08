Hoffen auf einen Irrtum

Die Durchschnittstemperaturen steigen stärker als befürchtet, im extremsten Fall fast um sechs Grad Celsius. Die Erwärmung geschieht deutlich schneller als befürchtet. Der Meeresspiegel steigt bis in 80 Jahren im ungünstigsten Fall um zwei Meter an. Das steht im neusten Bericht des Weltklimarats IPCC, der am Montag veröffentlicht wurde. Adieu Venedig, adieu Niederlande, adieu Indien!