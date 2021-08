Glarner Clubbetreiber setzen auf Testzelte und Zertifikat

von Denise Aepli

Am kommenden Samstag soll das Nachtleben wieder aufleben: Der «Club» in Glarus macht den ersten Schritt nach zehn Monaten ohne Partys. Wie in allen anderen Tanzlokalen wird «Club»-Betreiber Thomas Zimmermann ebenfalls das 3G-Konzept, also genesen, geimpft oder getestet, anwenden. Getanzt wird diese Saison also vorerst mit Zertifikat.