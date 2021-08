Wenn der Aufschwung nur nicht im Kopf endet

Die Grossratswahlen im kommenden Jahr werden die interessantesten sein seit Jahren. Das liegt – hoffentlich – an den Kandidatinnen und Kandidaten, viel mehr aber natürlich am neuen Wahlmodus, an den neuen Rahmenbedingungen. Graubünden wählt sein Parlament zum ersten Mal nicht mehr primär nach Köpfen, sondern nach Parteien. Dass dies Auswirkungen haben wird, ist eine Binsenwahrheit.