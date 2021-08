Wahlen in der Dunkelkammer fordern die Politik

Vor bald zwei Monaten hat das Bündner Stimmvolk klar Ja zu einer Verfassungsänderung und somit zu einem Wechsel auf ein neues Wahlsystem gesagt. Zwar läuft noch bis Mitte September die Referendumsfrist zum neuen Wahlgesetz, doch aufgrund des klaren Ja an der Urne Mitte Juni ist nicht davon auszugehen, dass von diesem Recht Gebrauch gemacht wird. Und auch wenn aktuell die genaue Sitzverteilung in den einzelnen Kreisen noch unklar ist, so laufen die Vorbereitungen der Parteien teilweise schon auf Hochdruck und die Suche nach Kandidierenden ist ebenfalls angelaufen.