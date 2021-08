Big Air verdrängt Gewerbeschau in die Stadthalle

Messen in Graubünden im Jahr 2021: Bisher weitgehend Fehlanzeige. Sowohl die Higa als auch die Guarda, die zwei grössten Bündner Messen, sind abgesagt worden. Darum war die Freude beim Gewerbe umso grösser, als diesen Frühling der Churer Gewerbeverein entschieden hatte, eine neue Ausstellung, nämlich die städtische Gewerbeschau, vom 7. bis 10. Oktober durchzuführen. Als Standort war das Gelände der Oberen Au eingeplant gewesen (Ausgabe vom 28. April). Nun hat der Verein aber am Donnerstag mitgeteilt: Die Messe wird in die Churer Stadthalle verlegt.