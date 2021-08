Der spontane Pieks wird kantonal

Regierungsrat Peter Peyer ist ein wenig besorgt. «Die Nachfrage nach Impfungen geht zurück», sagt er in seinem Büro in Chur. Allerdings ist er überzeugt, dass diese wieder zunimmt, sobald die Ferienzeit vorbei ist. Doch in der Zwischenzeit will sein Department, das die Impfkampagne plant und durchführt, nicht tatenlos bleiben. Im Gegenteil: Es fährt die Kampagne gerade so richtig hoch. Am Freitag zwischen 16 und 20 Uhr können sich Menschen in der Churer Bahnhofstrasse (Höhe Manor) spontan impfen lassen und am Samstag zwischen 9 und 11 Uhr im Spital in Thusis.