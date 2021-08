«Riesiges Potenzial für Sicherheit und Wohnqualität»

Die Stadt Zürich will flächendeckend Tempo 30 einführen. So streben es Stadtzürcher Regierung und Parlament an – zur Steigerung der Lebensqualität in der Stadt. Durch die Schanfigger Dörfer soll bald nur noch mit 30 km/h gefahren werden – zur Sicherheit der Kindergärtler und der Schülerschaft in den Orten. Dies will das Gemeindeparlament von Arosa. In Klosters galt während der Sanierung des Sunnibergtunnels Tempo 30 auf der Hauptstrasse. Geht es nach dem Willen der Bündner Regierung, soll dies so bleiben nach der Tunnelsanierung.