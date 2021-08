Grosser Rat kehrt nach Chur zurück

Die letzten vier Sessionen des Bündner Grossen Rats fanden in Davos statt – coronabedingt. Davor hatte das Parlament im Juni und August 2020 die Stadthalle in Chur in Beschlag genommen. Dort wäre es im Winter aber zu kalt gewesen. Nun steht fest, dass die Grossrätinnen und Grossräte für die kommende Augustsession wieder in Chur tagen werden.