Raus aus der Zwickmühle in Salins

Gesprochen hat das Parlament ausserdem einen A-fonds-perdu-Beitrag von maximal 320’000 Franken für eine Sanierung und Neumöblierung der Hausarztpraxis in Sedrun, weitere maximal 40’000 Franken wurden als zinsloses Darlehen auf drei Jahre gewährt – für die deutsche Ärztin Kristina Schnabel, die die Praxis übernehmen will und die entsprechende Liegenschaft in Sedrun schon erworben hat. Der jetzige Sedruner Arzt Andy Fischbacher geht Anfang 2023 in Pension, die Gemeinde hat sich auf die Suche nach einer Nachfolge gemacht und konnte schliesslich Schnabel für Tujetsch gewinnen. Sie führt gemäss Botschaft seit 2012 eine Praxis in Augsburg und zieht nun mit ihrer Familie bereits diesen August nach Sedrun, wo sie vorerst noch als Fischbachers Assistentin arbeiten wird. Die Praxisübernahme soll im Winter 2022 erfolgen.