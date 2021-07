Pontresina greift bei Verstoss durch

An der Sitzung vom 20. Juli hat der Gemeindevorstand sechs Fälle behandelt. «In einem Fall ist die Nutzung vollständig rechtskonform, in zwei Fällen sind weitere Auskünfte nötig und in drei Fällen soll die Wohnungsnutzung zu einem späteren Zeitpunkt erneut geprüft werden», informiert der Gemeindevorstand im aktuellen Vorstandsbericht. In mehreren weiteren Fällen seien vertiefte rechtliche Abklärungen nötig.