Die Stadthalle hat bald als Impfzentrum ausgedient

Übrigens erhalten auch diejenigen Personen, die diesen Freitag oder Samstag eine erste Impfung in der Churer Stadthalle erhalten haben, ihren zweiten Impftermin im Kreuzspital. In der Stadthalle können an aber diesen beiden Tagen zwischen 12 und 14 Uhr auch spontan Erst- oder Zweitimpfungen bezogen werden (siehe Front). Zum Impfstandort Stadthalle kann Amtsleiter Leuthold bereits eine erste Bilanz ziehen: «Die Stadthalle als Impfzentrum hat sich auf jeden Fall rentiert», sagt er. Anderenorts wäre es nämlich gar nicht möglich gewesen, so viele Personen wie in den vergangenen Monaten täglich zu impfen.