Es ist ein geflügeltes Wort, entstanden in Zusammenhang mit der versehentlichen Beseitigung von Werken von Joseph Beuys: «Ist das Kunst oder kann das weg?» Was für Beuys’ Installationen galt, trifft auch auf die Baukultur zu. Seien wir ehrlich: Wäre nie etwas von Menschenhand Errichtetes abgerissen worden, würden unsere Häuser noch immer auf Pfählen am Seeufer stehen. Und es gäbe weder Schloss Chillon noch die Emmentaler Bauernhäuser oder grossartige zeitgenössische Architektur. In den meisten Fällen musste für diese Bauten Bestehendes weichen.