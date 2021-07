Kanton greift Grossveranstaltern unter die Arme

Der Kanton Graubünden will Organisatorinnen und Organisatoren von Grossveranstaltungen mehr Planungssicherheit ermöglichen. Das schreibt das zuständige Departement für Volkswirtschaft und Soziales am Donnerstag in einer Mitteilung. So sollen öffentlich zugängliche Anlässe, die für ein Publikum von mehr als 1000 Personen pro Tag konzipiert und zwischen August und April geplant sind, von einem sogenannten Schutzschirm profitieren können. Sie können beim Kanton ein Gesuch für die Beteiligung an den ungedeckten Kosten stellten, sollte der Anlass aufgrund der epidemiologischen Lage abgesagt, verschoben oder verkleinert werden müssen.