Erfahrung gegen Jugend auf der Lenzerheide

Noch bis 9. August können in Vaz/Obervaz Vorschläge für die Gemeindewahlen vom 29. August eingereicht werden. Das hellste Licht der Wahlen scheint auf die Nachfolge von Gemeindepräsident Aron Moser. Derzeit sind zwei Kandidaten bekannt: Für die Mitte steigt ein im Kanton bekannter Name ins Rennen: Es ist der frühere Kantonstierarzt Kaspar Jörger. Jörger ist in Davos aufgewachsen, wohnt aber seit 1988 in Valbella. Damals gründete er dort eine Tierarztpraxis mit. Derzeit ist Jörger als Leiter Tierschutz im Bundesamt für Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit tätig.