Städteplaner können die Ärmel hochkrempeln

Die Entwicklung der Siedlung, Landschaft und des Verkehrssystems in der Stadt Chur kann weiter geplant und vorangetrieben werden. Denn das öffentliche Mitwirkungsverfahren zum sogenannten Agglomerationsprogramm, mit dem beim Bund Gelder für den Ausbau von öffentlichen Infrastrukturen abgerufen werden können, konnte in diesen Tagen abgeschlossen werden. Im Rahmen der Mitwirkung sei das Programm «auf grosses Interesse gestossen», schreibt die Standeskanzlei Graubünden in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. Federführend bei der Erarbeitung der 4.