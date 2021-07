Kampf den Eiffeltürmen

Im Jahr 2019 wurden weltweit 368 Millionen Tonnen Kunststoff produziert; ein Drittel davon als Verpackungsmaterial. Oder anders gesagt: Pro Jahr werden Kunststoffverpackungen hergestellt, deren Gewicht knapp 17’000 Mal jenem des Eiffelturms entspricht. Das meiste davon wandert nach einmaligem Gebrauch in den Müll – im besten Fall. Im schlechten Fall treibt der Plastik in den Flüssen, Seen, Meeren oder landet sonst wo in der Natur.