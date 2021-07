Die Glarner Justiz wird digital

Das Projekt ist nötig um, nach den Vorgaben der Vereinbarung zur Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz (HIS), die kantonale Eigenleistung hinsichtlich des digitalen Wandels in der Justiz rechtzeitig bewältigen zu können. Bereits 2017 ist der Kanton Glarus der HIS beigetreten, deren Ziel es ist, die Digitalisierung der Justiz einheitlich voranzutreiben. Der elektronische Rechtsverkehr soll flächendeckend über alle föderalen Stufen und Instanzen eingeführt werden. In der Zwischenzeit beteiligen sich auch die kantonalen Obergerichte zusammen mit dem Bundesgericht unter dem gemeinsamen Projekt Justitia 4.0 an der Digitalisierung der Gerichtsverfahren. (mea)