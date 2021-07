Mehr Praktikumsplätze für Studierende

Der Glarner Regierungsrat beantragt dem Landrat, das Anfang 2021 eingereichte Postulat «Förderung von jungen Juristinnen und Juristen in der kantonalen Verwaltung des Kantons Glarus» zu überweisen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Postulat beauftragte den Regierungsrat, zu prüfen, inwiefern im Kanton Glarus Praktikumsstellen für angehende Juristinnen und Juristen während des Studiums eingeführt werden können. Es wurde mit der grossen Nachfrage und dem kleinen Angebot an Praktikumsstellen für Studierende begründet. Der Regierungsrat befürwortet die Erarbeitung eines strukturieren Praktikumsprogramms zur Förderung von Studierenden, möchte sich dabei aber nicht nur auf Juristinnen und Juristen beschränken.