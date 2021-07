1,4 Millionen für die Verbauungen der Plessur

In den nächsten drei Jahren tut sich etwas am Rand der Plessur in Chur. Die Stadt Chur will die bestehenden Verbauungen des Flusses sanieren, wie der Kanton Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Im Rahmen von regelmässigen Bauwerkskontrollen habe sich gezeigt, dass die Verbauungen an verschiedenen Stellen beschädigt seien.