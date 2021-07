Der Kanton fördert die interne Gleichstellung

Laut der kantonalen Verwaltung taugt der Frauenanteil nur bedingt als Indikator für Gleichstellung. Aussagekräftiger seien weitere Faktoren wie Kaderförderung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Lohngleichheit, Betriebskultur oder Diskriminierungsfreiheit. Der neue Aktionsplan werde solche Faktoren in einer ersten Phase ermitteln und interpretieren. Diese Phase startet am 1. Juli mit einer Befragung aller Mitarbeitenden und verschiedenen Workshops auf allen Führungsstufen. Diese Bestandesaufnahme wird von einer unabhängigen Fachstelle umgesetzt. Ab März 2022 sollen die daraus gewonnen Erkenntnisse in drei weiteren Phasen entwickelt, umgesetzt und schliesslich auch evaluiert werden.