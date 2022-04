200’000’000 für die Strassen!

Es geht wieder los diese Tage, im ganzen Kanton. Überall wird gebaut, auf Kantons- und Verbindungsstrassen, in den Dörfern, und gefühlt immer dort, wo es am meisten stört. Der Kanton spricht von 168 (geplanten) Baustellen in diesem Jahr, und bei 77 davon kommen Lichtsignalanlagen zum Einsatz, die – ebenfalls gefühlt – immer rot anzeigen, ausser für den Gegenverkehr. 200 Millionen Franken rund kostet uns dieser Spass, Jahr für Jahr. Viel zu viel, findet jede und jeder, der regelmässig am Morgen im Baustellenstau steckt.