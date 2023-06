Glarus: Die Parkgebühren entwickeln sich für die Gemeinde zum Goldesel

Im Mai 2019 trat das neue Parkregime der Gemeinde Glarus in Kraft. Seither werden in Glarus umfassend Gebühren für das Parkieren erhoben. Die Einnahmen liegen heute weit höher, als die Gemeinde vorausgesagt hatte. Die Gemeinde rechnete vor der Einführung damit, etwas über 500’000 Franken im Jahr einzunehmen (Bussen nicht eingerechnet). Im Jahr 2022 nahm sie alleine mit Parkgebühren schon fast eine Million Franken ein, wie ein Blick in die Erfolgsrechnung der Gemeinde zeigt. Mit Bussen sind es sogar 1,26 Millionen Franken.