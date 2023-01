100 Kisten hier, 100 Kisten dort

177 Millionen Franken. Auf diesen Betrag schätzt der Kanton den Sachschaden, der aus einem möglichen Bergsturz in Brienz/Brinzauls, verbunden allenfalls mit Murgängen und anderen Folgen, maximal resultieren könnte. In der Summe enthalten sind Gebäude, Strassen, Wasserleitungen, Stromleitungen, die RhB, dazu die Entwertung von Bauland, Nutzland und auch der Schaden an beweglichen Gegenständen. Das sind die Zahlen, welche die Gemeinde Albula/Alvra, zu der Brienz/Brinzauls gehört, am Freitagmorgen veröffentlicht hat.