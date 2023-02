Die US-Milliarden für Kiew müssen bald Wirkung zeigen

Die Zeit drängt. Das ist zwölf Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die unterschwellige Botschaft des Weissen Hauses an die Führung in Kiew und – vor allem – an die Koalition ihrer Unterstützer. Offiziell hat Joe Biden bei seiner überraschenden Reise nach Kiew am Montag das Versprechen an die Ukraine bekräftigt, das der Präsident in seiner Rede zur Lage der Nation vor Kurzem erst erneuert hatte. «Wir unterstützen Sie, solange es nötig ist», hatte er schon im US-Kongress gesagt.