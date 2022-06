Hinter jeder Türe verbergen sich Leben und Geschichten

Ein bisschen voyeuristisch fühlt es sich an, in die Stube einer fremden Familie zu spazieren. In der Chesa Martell in Sils-Maria weicht aber die anfängliche Scheu schnell dem Wow-Effekt. Wer im Wohnzimmer der Familie Hammer – daher auch der Bergeller Name Martell – steht, ist nicht nur mit einem riesigen, ausgestopften Elchkopf konfrontiert, sondern vor allem mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Silsersee. Wie ein Gemälde von Segantini breitet sich das Panorama aus.