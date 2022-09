Lintharena braucht weitere Finanzspritze

Fast 40 Millionen Franken sind in die Sanierung und den Ausbau der Lintharena geflossen. Die Verantwortlichen erklären heute vor den Medien, dass das nicht reicht. Die Gemeinde Glarus Nord soll nun als Eigentümerin einspringen und an der Gemeindeversammlung im November einen zusätzlichen Kredit von 1,25 Millionen Franken sprechen. Wie aus einer Mitteilung der Lintharena hervorgeht, haben drei Gründe zur finanziellen Not geführt: die Corona-Pandemie, Energiekrise und der Personalmangel.

600'000 Franken fürs Personal

Der Arbeitsmarkt sei nahezu ausgetrocknet, was die Lohnkosten in die Höhe treibt. Im laufenden Jahr beträgt der Personalaufwand nun 600'000 Franken mehr als budgetiert. Zudem wurde die Besetzung der Stellen schwieriger. Weil nicht überall qualifiziertes Personal gefunden wurde, hat die Lintharena zur Sicherstellung des Betriebs mit externen Firmen zusammengearbeitet. Das habe höhere Kosten verursacht.