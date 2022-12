Die Welt in Orange getaucht, eine normale Näfelser Fahrt und ein Rücktritt

Orange Punkte in einer Welt von Weiss

Meter um Meter fräst sich die Räumungsequipe durch den meterhohen Schnee auf dem Klausenpass. So wie jeden Frühling kämpft sich der Urner Strassenmeister Fredi Gisler mit seinem Team durch die Schneewüste zwischen dem Urnerboden und der Klausenpasshöhe: damit der Alpenübergang für den Verkehr geöffnet werden kann. In diesem Jahr ist es schon Anfang Mai so weit – rund drei Wochen früher als 2021.