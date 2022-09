Glarner «Geistheilerin» Anna G. fordert Freispruch

Beim Fall geht es um Millionen, die für den Umbau des Chalets «Klösterli» in Braunwald bestimmt waren. In diesem wollte Anna G. ein Retreat-Zentrum eröffnen und verschiedene Kurse und Seminare für pflanzliche Ernährung oder Yoga anbieten. Einen Teil des benötigten Geldes soll Anna G. von Sandra Müller ergaunert haben. Müller lernte Anna G. 2010 an einer Esoterik-Messe in Zürich kennen und besuchte später einen ihrer Lebenshilfe-Lehrgänge. Für die Staatsanwaltschaft gibt es «typische Merkmale» für eine «sektenartige Gemeinschaft». Diese habe sie unter Druck gesetzt. Sandra Müller schenkte der Heilerin mehrere Millionen Franken.