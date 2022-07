Gewitterfront im Anmarsch

Graubünden kommt ins Schwitzen

Gegen 16.40 Uhr wurden in Chur 34,7 Grad gemessen. Aber auch an anderen Orten in Graubünden war es heute sehr heiss. So wurden auf 707 m.ü.M in Ilanz 34,2 Grad und selbst in Scuol auf 1304 m.ü.M über 32 Grad gemessen.

Auch der Ort mit der höchsten je gemessenen Temperatur liegt in Graubünden. In Grono wurden am 11. August 2003 ganze 41,5 Grad gemessen. Die Temperatur wurden später auf 40,5 Grad korrigiert, sie bleibt aber auch so die heisseste je gemessene Temperatur der Schweiz.

Schweizweit war es heute in den Regionen Genf und Sion mit bis zu 37 Grad wohl am heissesten.