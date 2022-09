Gänsegeier folgen den Spuren des Wolfes im Glarnerland 

Nur vereinzelt wurden die Gänsegeier in den vergangenen 20 Jahren in den Bündner Bergen beobachtet. Die bis zu elf Kilogramm schweren Greifvögel mit dem kleinen, kompakten Kopf und dem langen Hals bewegen sich auf ihren Suchflügen bis 4000 Meter über Boden und suchen ein Gebiet systematisch nach Kadavern ab. Denn Gänsegeier sind Aasfresser. Sie vertilgen tote Tiere in jedem Verwesungsstadium – und sind dabei äusserst effizient: Einen Hundekadaver putzt ein Dutzend Gänsegeier laut Literatur innert Minuten weg. Das macht die Tiere quasi zur Gesundheitspolizei der Natur.