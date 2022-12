Barbara Vögeli wird die neue Leiterin der Pro Senectute

Die 51-jährige Barbara Vögeli ist verheiratet, wohnt in Engi und ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Neben der Ausbildung zur Kauffrau mit Fähigkeitsausweis und zur Finanzfachfrau verfüge die Glarnerin über diverse fachspezifische Weiterbildungen, unter anderem zur Lehrmeisterin und in praktischer Altersarbeit/Gerontologie am Careum in Aarau.