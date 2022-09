Flüchtende aus der Ukraine büffeln Deutsch

Derzeit besuchen im Glarnerland etwa 230 erwachsene Flüchtlinge Deutschkurse (kurz DaZ für Deutsch als Zweitsprache). Darunter sind etwa 150 aus der Ukraine. Das teilt der Kanton Glarus mit. Die Schulzimmer der Koordinationsstelle Integration Flüchtlinge befinden sich neu in Oberurnen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass das Gebäude ursprünglich das Hauptquartier der Firma Joseph Egli war, die unter anderem regen Handel mit Russland trieb. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler wird auch in Ziegelbrücke an der Berufsfachschule unterrichtet. In Netstal werden sechs weitere Kurse speziell für Mütter mit ihren Kindern durchgeführt. Zum Kurs fahren die Teilnehmenden mit dem ÖV, für den ihnen Streckenabonnemente ausgestellt werden.