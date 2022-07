Die Sommerhitze im Ticker

30-Grad-Marke schon vor Mittag geknackt

Bereits kurz nach 11 Uhr wurde am Dienstag die 30-Grad-Marke geknackt. Heute erreichen uns noch Temperaturen zwischen 34 und 37 Grad. Lokal kann es gar bis zu 38 Grad geben. Am Mittwoch gehen die Temperaturen etwas zurück und die Gewitterneigung ist erhöht, es bleibt aber heiss, wie Meteonews schreibt. Auch danach geht es heiss weiter, wahrscheinlich liegen die Temperaturen bis gegen Mitte der kommenden Woche durchgehend bei 30 Grad und mehr, womit sich eine sehr lange Hitzewelle abzeichnet. In anderen Teilen von Europa ist es aktuell ebenfalls sehr heiss, in England könnte am Dienstag sogar der absolute Hitzerekord erreicht werden.