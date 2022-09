Der Wolf macht ihnen das Leben schwer

Die Angst vor dem Wolf geht auch in der Bevölkerung um. Besorgte Menschen aus Glarus Süd haben sich in der Interessensgemeinschaft «wolfsicherer Lebensraum» zusammengetan. Bis jetzt haben sie rund 1500 Unterschriften gesammelt, wie Mitglied Barbara Vögeli auf Anfrage verrät. Der Tenor ist eindeutig: «Die Behörden müssen nun sofort handeln!» Vögeli wohnt in Engi. Schon mehrmals habe sie Wölfe im Dorf gesehen. Einmal sogar bei ihrem Haus: «Wir mussten für unsere Pferde einen zweiten Zaun montieren. Aber auch so spüren sie, dass der Wolf ums Haus schleicht. Unsere Tiere sind ganz unruhig.»