Dank der Solidarität hat sie den Überlebenskampf gewonnen

Was gibt dieser jungen Frau nur die Kraft, so offen über die Augenblicke zu sprechen, die über ihr Leben oder ihren Tod entschieden. Vielleicht ist es ihr Optimismus, mit der die Frohnatur gesegnet ist. Vielleicht ist es aber auch die tief empfundene Dankbarkeit gegenüber all jenen Menschen, die ihr in der schwierigen Zeit beistanden. «Ich war überzeugt, dass ich sterben werde», sagt Bianca Zurfluh. «Ich spürte, wie die ganze Energie aus mir ging.»