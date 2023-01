Stein des Anstosses: Nazidenkmal in Chur sorgt für Diskussionsstoff

Ausgerechnet am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts vom Freitag wurde bekannt: Das einzige bekannte Nazidenkmal der Schweiz steht in Chur. Wie das Nachrichtenportal «srf.ch» schreibt, wurde der mindestens 13 Tonnen schwere Granitstein im Jahr 1938 auf dem Churer Friedhof Daleu aufgestellt: von der Organisation Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.