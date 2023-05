Bus ins Klöntal: An schönen Sonntagen gibts den Halbstundentakt

Vom 18. Juni bis am 20. August wird darum an Sonn- und Feiertagen bei guter Wetterprognose ein zusätzliches Postauto vom Bahnhof Glarus bis zur Haltestelle Rhodannenberg verkehren. Das hat die Gemeinde Glarus am Mittwoch mitgeteilt. Dieses Postauto fährt laut Mitteilung jeweils von 10.23 Uhr bis 18.23 Uhr stündlich ab Glarus und 10.42 Uhr bis 18.42 Uhr stündlich vom Rhodannenberg in Richtung Glarus. Ausser um 14.23 Uhr beziehungsweise um 14.42 Uhr fährt kein Postauto, dies wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit der Chauffeurinnen und Chauffeure.