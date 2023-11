Mit dem Helikopter statt der Standseilbahn von Braunwald nach Linthal

Es ist 8.30 Uhr am Montagmorgen. Der Bahnersatzbus fährt am untersten Parkplatz der Braunwaldbahn vorbei. Eine Frau wird ungeduldig und windet sich durch den Gelenkbus nach vorne zum Busfahrer. «Exgüsi, können Sie nicht unten halten? Ich muss den Helikopter erwischen», sagt die Frau in einer dicken Daunenjacke und einer Mütze. «Ach so», sagt der Busfahrer vom Bahnersatz und fährt wieder hinunter zum Parkplatz, wo ein ganz anderer Bahnersatz im Anflug ist.