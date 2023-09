Das Astra zieht die Notbremse und stoppt Umleitung über den Kerenzerberg

Die Anwohnerinnen und Anwohner am Kerenzerberg können aufatmen. Und auch die Pendler und Pendlerinnen, die am Montag zum Teil bis zu zwei Stunden im Stau gestanden sind. Sie müssen sich die nächsten drei Wochen nicht auf tägliche Blechlawinen gefasst machen, die sich durch die Dörfer schieben. Das Bundesamt für Strassen (Astra) wollte in dieser Zeit den Verkehr der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich über die Kantonsstrasse umleiten.