Infrastruktur für Velos in Graubünden soll verbessert werden

Laut Simon Gredig, Geschäftsführer Pro Velo Graubünden, ist das Velo als Fortbewegungsmittel auf kurze Distanz unschlagbar. Es brauche jedoch Infrastruktur. Diese sei bezüglich Drahtesel in Graubünden noch sehr spärlich vorhanden. «Dies ist darauf zurückzuführen», so Gredig, «dass in der Vergangenheit nur darauf geachtet wurde, wo bereits viel Veloverkehr herrscht, um dort dann die nötige Infrastruktur auszubauen.» Es sei nicht daran gedacht worden, dass das Interesse an der umweltfreundlichen Fortbewegung per Fahrrad auch in anderen Gebieten vorhanden sein könnte.