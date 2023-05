Die Strasse zur Mettmen-Luftseilbahn bleibt bis Ende Mai gesperrt

Am Karfreitag ist ein Hang an der Niderentalstrasse in Schwanden wieder gerutscht. Die Bewohnenden von fünf Häusern wurden kurzzeitig evakuiert. Am Karsamstag durften sie zurück in ihr Zuhause, die Strasse ist seither gesperrt. Damit gibt es für Ausflügler keine Möglichkeit, mit dem Auto zur Luftseilbahn Kies-Mettmen zu kommen.