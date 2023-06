Autofahrer aufgepasst: Die Tour de Suisse kommt heute Freitag ins Glarnerland

Die 6. Etappe der Tour de Suisse führt heute Freitag von Chur nach Oberwil-Lieli im Kanton Aargau. Geplant war der Start in La Punt, wegen des Felssturzes in Brienz/Brinzauls musste der Start aber in die Bündner Hauptstadt verlegt werden. Danach durchfahren die Radrennfahrer auch das Glarnerland. Erwartet wird das Fahrerfeld etwa um 13.55 Uhr in Mühlehorn. Nach dem Aufstieg zum Kerenzerberg fahren das rund 150 Rennfahrer umfassende Feld und die Begleitfahrzeuge nach Mollis, Näfels, Oberurnen und Niederurnen, ehe der Tourtross das Glarnerland um etwa 14.30 Uhr in Bilten wieder verlässt. Neben den Begleitfahrzeugen befährt die Werbekarawane rund eine Stunde vor dem Rennen die Strecke, wie die Kantonspolizei Glarus schreibt. Total sind es über 120 Fahrzeuge, welche die Rennfahrer begleiten.