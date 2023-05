Gemeinde Domat/Ems fordert Triage im Kampf gegen den Ausweichverkehr

Um den touristischen Ausweichverkehr von der A13 in die Gemeinde zu verhindern, kommt in Domat/Ems eine nicht ganz unumstrittene Massnahme zum Tragen: In Richtung Süden Reisende werden beim Kreisel Plarenga von Mitarbeitenden eines Sicherheitsdienstes erwartet, die dort den Verkehr dosieren. Konkret heisst das: 120 Sekunden lang wird der Verkehr gestoppt, dann kann er 40 Sekunden lang wieder fliessen. Die regelmässigen Verkehrsstopps rund 800 Meter vor dem nördlichen Dorfeingang sollen die aus der Vergangenheit bekannten endlosen Blechkolonnen durch den Dorfkern unterbrechen.