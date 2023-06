Chur Bus kommt immer noch nicht so richtig ins Rollen

Die Bus Service AG betreibt in Graubünden den Chur Bus in der Stadt Chur, und den Engadin Bus im Oberengadin. Im vergangenen Jahr haben die insgesamt 54 Fahrzeuge 8,7 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind zwar 1,1 Millionen mehr als im Vorjahr, aber immer noch gut 700’000 weniger im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau von 2019. «Damals haben wir gedacht, wir können schon bald die Zehn-Millionen-Marke knacken», sagte Alois Vinzens, Verwaltungsratspräsident der Bus und Service AG, am Mediengespräch von Mittwoch in Chur. «Aber jetzt haben wir immer noch einen rechten Rückstand.»