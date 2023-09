So verhaltet ihr euch bei Stau richtig

Als Ausnahme und als Notfall kann angesehen werden, wenn zu Hauptverkehrszeiten der Verkehr auf einer Ausfahrt bis auf die Autobahn zurückstaut. Das passiert zum Beispiel teilweise auf der A13 bei der Ausfahrt Chur Süd. In diesem Fall solltet ihr die Stauschlange unbedingt auf dem Pannenstreifen fortsetzen und die Normalspur auf der Autobahn in jedem Fall frei halten. Sollte man die Stauschlange auf dem Pannenstreifen verpassen, so darf man sich nicht weiter vorne eindrängen. Stattdessen muss man weiterfahren und eine alternative Ausfahrt nehmen.