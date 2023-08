So handelt ihr bei einem Unfall richtig

Insbesondere an Autobahnen und Landstrassen sollten sich Menschen immer am Heck des Autos abseits des Fahrbahnbereichs oder hinter der Leitplanke aufhalten. Haben alle Personen das Auto verlassen, wird die Pannen- oder Unfallstelle mit dem Warndreieck abgesichert. Es muss mindestens 100 Meter entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung aufgestellt werden. Insbesondere auf Autobahnen sollte der Abstand aber durchaus 150 bis 400 Meter betragen, raten Automobilverbände. Beim Aufstellen des Warndreiecks ist immer auf den Verkehr zu achten. Lässt sich das Auto noch bewegen, sollte es an den äussersten Fahrbahnrand manövriert werden. Dabei gilt grundsätzlich: Eigensicherung geht vor und Vorsicht beim Betreten der Fahrbahn.